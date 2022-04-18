Gönüllü kahramanlar tüm afetlere karşı hazır

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, olası bir afet durumunda hızlı ve bilinçli müdahale için farklı meslek gruplarından oluşan çok sayıda gönüllüye eğitim veriyor. İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı, "Olası bir afet durumunda ilk önce yardıma mahallenizdeki insanlar yetişir. Onların bilgisi ne kadar artarsa hayatta kalmamız da o kadar artar" dedi. 'Gönüllü kahramanlar' olarak adlandırılan vatandaşlar, 'yangın', 'ilk yardım', 'insani yardım' ve 'hafif arama kurtarma' gibi konularda bilgilendiriliyor. Bu kapsamda İzmir'de 42 gönüllüye daha eğitim verildi.