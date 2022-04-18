İzmir elektrik kesintisi 18 Nisan Pazartesi

GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Hangi ilçelerde kesintiler olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik İzmir'de bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Hangi ilçelerde kesintiler olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
18.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 259, 240/1, 255, 252, 241, 246, 263, 254, 267, 238, 236, 234, 208, 253 SOKAKLARI, ÇEŞME ÖNÜ CD VE CİVARLARI
BAYINDIR
18.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇIPLAK KÖYÜ L-117
BAYRAKLI
18.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ, 278/6, 277/1, 251, 279, 278/4, 278/8, 278/5, 278/2, 280, 281,282, 277, 278/1, 278, 251/1, 613/1 SOKAKLAR VE CİVARI
18.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,278/2,278/6, 278/7,251/4,275/8 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
18.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343, 333,341 SOKAKLAR VE CİVARI
18.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI
18.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,222,637/30,637/31,637/32,637/53,647/1,647/27,647/28,647/29,694/1, 694/26,694/30,694/32,694/33,694/37,694/38,694/39,695/3, 695/4, 696/13 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
18.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması CELAL BAYAR MAHALLESI 5215, 5216, 5220, 5221, 5222, 5226 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-263
DİKİLİ
18.04.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 329, 33, 302, 310, 337 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT ARAS CADDESİ, 380, 382, 384, 376, 374 SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
18.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZ KOCATOROS,ŞEHİTLER BULVARI,1820/2,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
18.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334 B KOLU
MENDERES
18.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.
NARLIDERE
18.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,MALTEPE, ZİRVE,YENİOLUŞUM,ŞİRİNGÜL,ALTINOVA,SS HASAT-S.S. ŞİRİNGÜL-SAHRA-ÖZLEM-ÇAĞIN KOOP.
SEFERİHİSAR
18.04.2022 09:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
MENEMEN
18.04.2022 09:00 14:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN CADDESİ, 1306, 1306/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
18.04.2022 18:00 19:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE DOLUNAY PETROL, EDE DEMİRÇELİK, RAMO MANDRA, YILDIZ MANDRA, ANADOLU LİSESİ, HALİDE GENCER LİSESİ, ÇOLAK OĞLU, UZMAN SERVİS, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ, UTEM ARAŞTIRMA, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER, RAN TURŞU, TARİHİ YUDUMLAMA ULUYOL MEVKİ, PEKENTİ YOLU, BELEN YOLU, TÖMEK ÇİFTLİĞİ, KUMTEPE MEVKİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI, A101 DEPOLARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
TİRE
18.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması AKYURT MAH. AKPINAR MEVKII TR-2
URLA
18.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KALABAK , ZEYTINALAN VE ŞIRINKENT MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR