İzmir İZSU su kesintisi 18 Nisan Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA B.HAYRETTİN PAŞA, MİMAR SİNAN
18.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
18.04.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ BALATÇIK, KÜÇÜK ÇİĞLİ
18.04.2022 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, TINAZTEPE, SELÇUK, DAYIEMİR, ALTAY, DOLAPLIKUYU, TUZCU, SÜVARİ, ÜLKÜ
18.04.2022 saat 10:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVAKENT
18.04.2022 saat 10:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
18.04.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DALLIK
18.04.2022 saat 11:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ŞİRİNKENT, KALABAK, YELALTI
18.04.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SIRA, YENİCE, YAKA
18.04.2022 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.