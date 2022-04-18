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İzmir İZSU su kesintisi 18 Nisan Pazartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...