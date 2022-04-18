Yaşar Üniversitesi İlber Ortaylı’yı ağırladı

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, ünlü tarihçi MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Topkapı Sarayı Müzesi Eski Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenledi. "Tarihi Boyutuyla Vatandaşlık" konulu konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

'SINIRLARIN DEĞİŞECEĞİNİ SANMAM'

Konferansta göç sorununa değinen Ortaylı, "Ülkesinden göçenler, gittikleri ülkelerde verilen işi yaparlar. Sınırların göçle çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Göç sorunu göç edilen ülkenin sorunu değil, herkesin sorunu. Bütün dünya bunun üzerine düşünmeli. Sınırlara değil de ekolojik şartlara dikkat etmeniz gerekir" diye konuştu. Vatandaşlık kavramının tarihi boyutunu da ele alan Prof. Dr. Ortaylı, "Vatandaşlık, bir komünü oluşturan insanlardır. Vatandaşlık, yani kimliğinizin belli olması, adalete hizmettir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN DE DİASPORASI OLACAK"

Türkiye'nin yurt dışında 5 milyona yakın vatandaşı olduğunu hatırlatan Ortaylı, "Yakın bir gelecekte Türkiye de dışarıda diasporası olan memleketlerden biri olacak. Türkiye'de vatandaşlık umumi bir imtiyazdır. Bu imtiyazın çok geniş bir şekilde çifte vatandaşlık şeklinde devam etmesi doğru değildir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir" dedi.