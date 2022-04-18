Yemek borusu yanan Meryem’e İzmir’de şifa

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ve ekibi, içtiği kimyasal madde nedeniyle yemek borusu yanan 3.5 yaşındaki Cezayirli Meryem'i robotik cerrahiyle sağlığına kavuşturdu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Cezayirli ailenin iki yaşında kızları Meryem Sellami, ülkesinde kazayla kostik içti. Yemek borusu yanan Sellami, ağız yoluyla beslenemez hale geldi. Yaklaşık 1.5 yıl boyunca çocuklarını ülkesinde tedavi ettiremeyen aile, EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi'nden aynı zamanda Başhekim Yardımcısı Doç. Dökümcü'ye ulaştı.

ROBOTİK CERRAHİYLE

Yapılan tetkiklerde küçük kızın robotik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuşabileceği belirlendi. Dökümcü ve ekibi, Türkiye'ye getirilen Meryem'in yanan yemek borusunu çıkarıp yerine midenin bir bölümünü yerleştirdi. Hızla sağlığına kavuşan Meryem, artık ağız yoluyla beslenebiliyor.