Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerini tamamladı

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, rutin olarak gerçekleştirdiği muhtarlar ziyaretinin sonuna geldi. Başkan Kayalar, ilçe genelindeki 44 mahalleyi ziyaret ederek talepleri ve sorunları yerinde tespit etmiş oldu. Mahalle ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kayalar, "Her zaman söylediğim gibi makamda oturmakla belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı, sahada, mahalleliyle iç içe, mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde talepleri ve sorunları yerinde tespit etmeli ve çözüme kavuşturmalı" dedi.

'HER ZAMAN SAHADAYIZ'

Başkan Kayalar, mahalle ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini de ifade ederek, "Değirmendere, Gölova, Gümüldür Cumhuriyet, Gümüldür Fevzi Çakmak, Gümüldür Atatürk ve Gümüldür İnönü mahallelerimizdeki muhtarlarımızı ziyaret ederek ilçemizdeki tüm mahallelerin isteklerini muhtarlarımızdan dinlemiş olduk. Sadece seçim zamanı değil, her zaman sahada, mahallelerimizin sorunlarını ve taleplerini yerinde incelemeye ve çözüm odaklı hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her şey Menderes için!" Mahalle muhtarları ise, Menderes Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, başta Belediye Başkanı Mustafa Kayalar olmak üzere, emekçi tüm personele teşekkür ettiklerini ifade etti.

MENDERES BELEDIYESI'NDEN IZMIR'DE ILK

MENDERES Belediyesi, "Yeşili Sev, Doğayı Koru" sloganıyla hayata geçirdiği QR kodlu faaliyet raporları ile kağıt tüketiminin önüne geçerek İzmir'de bir ilke imza atıyor. Başkan Kayalar, "Bundan sonraki süreçte faaliyet raporlarımız QR kod teknolojisi ile telefonlardan bakılabilecek. Böylece doğayı da korumuş olacağız" dedi.