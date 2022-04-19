Boğazında 9 yıl bununla yaşadı! İzmir’de ilginç olay

"AMELİYATTAN SONRA RAHAT ŞEKİLDE NEFES ALMAYA BAŞLADIM"

Nuray Lütfiye Kalaycı da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşadığı bu süreçte kendinden çok bebeği için endişelendiğini anlatan Kalaycı, "Karnımda canımdan bir can vardı, onu bırakmak istemedim, doğurmak istedim. Sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde soluk borumda yabancı bir cismin olduğunu öğrendiğimde mutlu oldum. Ameliyattan sonra rahat şekilde nefes almaya başladım. Son 1 yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim." diye konuştu.