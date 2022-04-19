Ege’de 5 ve üzeri depremler yakın

YAPTIĞI analizlerle birçok depremi önceden bilen deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, olması öngörülen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu söyleyen Yakut, "Büyük deprem hep akıllarda soru bırakıyor. Ben, Ege ve Akdeniz açıklarımızı Yunanistan üzerindeki ivme sebebiyle ilerleyen safhada konuşacağımızı düşünüyorum. Özellikle Girit Adası açıklarında ve 12 adada 5.5 ve üzeri depremler meydana gelebilir. Yunanistan'ın yaşayacağı büyük bir deprem var ve fazla uzak değil. Nisan ayında 5.5 ve daha büyük bir deprem Yunanistan'ı bekliyor. Yunanistan'daki depremler Marmara'yı etkiliyor ve mikro depremlere sebep oluyor" dedi.

MARMARA depreminin fazla uzakta olmadığını öngören Yakut, "Muş ve Bingöl taraflarında meydana gelecek deprem sonrası büyük Marmara depreminin yaşanacağını bekliyorum. Bu sene içerisinde Marmara'da 5 veya 5.5 büyüklüğünde depremleri de belki de göreceğiz. Bu sene özellikle Manisa, Balıkesir ve Çanakkale 4'lük 5'lik depremler yaşayacak. Muğla ve Denizli'nin ise bu sene içerisinde 5, 5.5 büyüklüğünde deprem yaşayabileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.