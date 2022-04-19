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FETÖ’ye İzmir merkezli dev operasyon

İzmir merkezli 31 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütünlen soruşturma kapsamında, 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.