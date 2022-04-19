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Haberler İzmir İzmir’de zehir baskını

İzmir’de zehir baskını

19.4.2022

İzmir’de zehir baskını
İZMİR İl Emniyeti, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Bornova ilçesinde takipte olan şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonunun düğmesine bastı. Bir adrese ve iki araca yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, F.K.(25) ve M.B. (24) isimli şüpheliler yakalandı. Evde ve iki araçta yapılan aramalarda ise yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 adet sentetik hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet şarjör, 113 adet tabanca/tüfek mermisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda para ele geçirildi. F.K. ve M.B., adli makamlarca tutuklandı.
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