Kanseri yendi bisikletle Anadolu turuna çıktı

İZMİR'İN Bergama ilçesinde iki yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Emine Aktürk, arkadaşı Arzu Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Meme ve lenf kanserine karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı.

Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi. Aktürk Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" projesini başlattı. Bu kapsamda, 4 bin kilometrelik Anadolu turuna başlayan Aktürk, gideceği kentlerde kanser hastalarıyla buluşup kendilerine moral vermek istiyor. İki kadın, bisikletleriyle 3 ayda Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.