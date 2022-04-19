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Haberler İzmir Ödemiş'te trenin biçtiği araçtan sağ çıkarıldılar

Ödemiş'te trenin biçtiği araçtan sağ çıkarıldılar

19.4.2022

Ödemiş’te trenin biçtiği araçtan sağ çıkarıldılar

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde bir yolcu treni, hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı. Tren yolcuları otobüslerle İzmir'e gönderilirken, baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Kaza önceki gün 15.30'da, Üçeylül mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte yaşandı.

Ödemiş-İzmir seferini yapan tren, hemzemin geçide giren otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekiplerinin hurda yığınına dönen araçtan güçlükle çıkardıkları Hüseyin Güveme ve babası Cengiz Güveme ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trendeki yolcular, otobüslere alınırken, baba-oğulun sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi. ■ SEVAL KONURALP

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