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Haberler İzmir Soyer’ın Çeşme adayı işadamı Güler mi?- Kulağıma Gelenler

Soyer’ın Çeşme adayı işadamı Güler mi?- Kulağıma Gelenler

19.4.2022

Soyer’ın Çeşme adayı işadamı Güler mi?- Kulağıma Gelenler

Çeşme'de çevreciler geçtiğimiz Cumartesi günü eylem yaptı. TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve Çeşme Çevre Platformu öncülüğünde yapılan eylemde ilginç bir gelişme yaşanmış. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dünya kentlerinde İzmir ofisi açtırdığı Dünya Kenti İzmir Derneği'nin Başkanı olan iş adamı Ahmet Güler'in katılımcıları eşi ile karşılayıp kendisini eylemin asıl ev sahibi gibi sunmaya çalışması rahatsızlık yaratmış.

Çeşme Çevre Platformu Başkanı olduğu söylenen Güler, herkesten önce mikrofonu eline alıp uzun bir konuşma yapınca da sinirler gerilmiş. Buna kızan bazı katılımcılar alandan ayrılmış. Eyleme katılanların birçoğu da "Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın yerine hazırladığı adayı burada sahneye mi çıkardı?" yorumunda bulunmuş.

ERHAN GÜLENÇ

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