İzmir elektrik kesintisi 20 Nisan Çarşamba

GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
ALİAĞA
20.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAKÖY MAHALLESİ KARADAYI, İSTİKLAL 1, ŞEN, MENEKŞE 1, KARANFİL 4, GEMİCİ, AVCI 1, LALE 1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAKÖY MAHALLESİ KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU VE CİVARLARI
BAYINDIR
20.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TOKATBAŞI MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOSU TAMAMINDA
BAYRAKLI
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/1,249/2 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,686/5 SOKAKLAR VE CİVARI
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3015,3015/1,3015/2 SOKAKLARI VE CİVARI
ÇEŞME
20.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAHALLESI 160107, 16110, 16111, 16113 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-307 A KOLU
20.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARDIÇ MAHALLESI 5434, 5435, 5436, 5442, 5445, 5448, 5450/1 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-271
DİKİLİ
20.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ TÖYKO 38, 18, 36, 34, 32, 30, 24, 26, 18, 16, 14 SOKAKLARI VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,YARENDEDE CADDESİ,455,650,612,604 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
20.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ÇATALKAYA TR-2 ÇATALKAYA MEVKII BIR KISMI
KARŞIYAKA
20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZKOCATOROS,ŞEHİTLER BULVARI,1820/2,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
20.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2 (HATBAŞI)
MENEMEN
20.04.2022 09:00 12:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE BURUNCUK, ÇAVUŞKÖY MAHALLELERİ,, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK, MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
TİRE
20.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BAŞKÖY MAH. MAŞAT MEVKII TR-2
URLA
20.04.2022 10:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BARBAROS VE KADIOVACIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR