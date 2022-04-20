İzmir Şehir Hastanesi’nde geri sayım! Dev projede son durum nedir?

Personeliyle, refakatçisi ile günde 75 bin kişilik bir sirkülasyon bekleniyor. Ayakta bakılan hasta olarak da günde 30-35 bin kişiye hizmet verebilecek bir hastane olacak" dedi. Nasır, pandemi ve piyasalardaki durumdan dolayı hastane açılışında sarkmalar olduğunu da sözlerine ekleyerek "Bayraklı sırtlarında kurulacak olan şehir hastanemiz, çevre yolunun bitişiğinde bulunuyor. Ulaşımla ilgili altyapı çalışmaları da devam ediyor" diye konuştu.