İzmir su kesintisi 20 Nisan Çarşamba

İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait olanlı kesintileri paylaştı. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 20 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI MANAVKUYU MAH
20.04.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ BAKIRKÖY
20.04.2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK İSMET PAŞA, MEHTAP, FERAHLI
20.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARLI, MERSİNLİ
20.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MEHMET AKİF, FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHTAP
20.04.2022 saat 10:10 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK 26 AĞUSTOS, ULUBATLI, ZEYBEK, HUZUR
20.04.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
20.04.2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.