İzmir’de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

İddialara göre, araç sürücüsü H.Ç. kamyonetine köpük sıktıktan sonra su ile durulama yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın arka koltuğunda bulunan Y.Ç. alevlerin içinde kaldı. Baba H.Ç. ile benzinlik çalışanlarının yangın tüpü ile müdahalesiyle araç içerisinde bulunan Y.Ç. kurtarıldı.