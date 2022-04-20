  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

İzmir'de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

İzmir'deki bir benziliğin otomobil yıkama bölümünde korku dolu anlar yaşandı. Aliağa'da meydana gelen olayda arka koltuğunda çocuk olan otomobil, yıkandığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı. Yangın facia yaşanmadan müdahale edilerek söndürüldü. Aracın içindeki çocuk ise yaralandı.

İHA

20.04.2022, 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022, 09:54

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir benzin istasyonunun araç yıkama bölümünde meydana gelen araç yangını, bir facia yaşanmadan söndürülürken aracın arka koltuğunda bulunan çocuk, çıkan yangında yaralandı.

İzmir’de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

Yangın, akşam saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Hürriyet caddesinde bulunan benzin istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü H.C. oğlu ile birlikte 35 EC 2624 plakalı kamyoneti yıkamak için benzin istasyonundaki oto yıkama bölümüne geldi.

İzmir’de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

İddialara göre, araç sürücüsü H.Ç. kamyonetine köpük sıktıktan sonra su ile durulama yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın arka koltuğunda bulunan Y.Ç. alevlerin içinde kaldı. Baba H.Ç. ile benzinlik çalışanlarının yangın tüpü ile müdahalesiyle araç içerisinde bulunan Y.Ç. kurtarıldı.

İzmir’de faciadan dönüldü! İçinde çocuk olan araç yıkanma esnasında alev aldı

İhbarı üzerine olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanan çocuk Y.Ç. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yaralı Y.Ç yapılan müdahale ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA