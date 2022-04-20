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Haberler İzmir İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin yaptığı çalışmada özaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA

20.04.2022, 11:30

İzmir’de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda A.Y, O.Y, H.K, S.K, K.T. ve H.O.K. yakalandı.

Adreslerde Menemen, Bilecik ve Eskişehir'den çalındığı belirlenen 7 otomobil ele geçirildi. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y, H.K. ve S.K. tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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