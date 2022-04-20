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İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin yaptığı çalışmada özaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.