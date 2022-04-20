İzmirli başkanların CHP’ye yolladığı hediyeler kayboldu

CHP Genel Merkezi'nde bir büyük skandal daha patlak verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu. Hediyelerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı, ancak ilgili yerlere teslim edilmediği öne sürüldü.

AYNI MAĞAZADAN ALINMIŞ

Karalar'ın dışında İzmir'den Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de parti genel merkezine aynı mağazadan kıyafet gönderdikleri öğrenildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün de hediye olarak kablosuz kulaklık gönderdiği ortaya çıktı. Yeni Asır'ın ulaştığı İzmirli başkanlar. hediyelerin parasını kendilerinin ödediğini dile getirdi.