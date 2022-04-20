Soluk borusundaki mumlukla 9 yıl yaşadı

İZMİR'DE pasta yerken yuttuğu plastik mum tutacağı soluk borusuna takılan ve 9 yıldır da bundan habersiz yaşayan 22 yaşındaki anne, geçirdiği operasyonla rahat nefes almaya başladı. Manisa Salihli'de yaşayan Nuray Lütfiye Kalaycı, 9 yıl önce pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yuttu.

Yuttuğu cismin zaman içinde vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, hamilelik sürecinde nefes darlığı şikayetiyle doktora gitti. Tedavi için gebeliğini sonlandırması istense de Kalaycı, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş, Kalaycı'nın kapısını çaldı. Yoldaş, 9 yıldır soluk borusunda bulunan 2 santimetrelik mum tutacağını ameliyatla çıkardı.