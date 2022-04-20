Uyuşturucuyu İzmir’den kazıyacağız

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin temel sorunlarının başında uyuşturucu olduğunu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uyuşturucu ile mücadele konusunda kolluk kuvvetleri ile birlikte yılmadan, yorulmadan mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

Zehir tacirlerinin kökünü kazıyacaklarına dair Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Vali Köşger, "Uyuşturucu madde yakalama oranlarında İzmir birinci sırada. Kullanmada da birinci sırada. Bir şeyler ters ve normal değil. Bu problemi çözmek için polis ve jandarma başta olmak üzere tüm güvenlik birimleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, aileler ve siz basın mensupları ile işbirliği yaparak topyekün savaş başlatıp, daha sıkı ve tam saha pressle mücadeleye start veriyoruz. İzmir'i uyuşturucu belasından kurtaracağız" dedi.

2021 yılında uyuşturucuya karşı gerçekleştirilen seminerlerle ulaşılan kişi sayısı bakımından İzmir'in, Türkiye'de birinci olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Ayrıca 2022 yılının ilk üç aylık dönemde ise 63 eğitim semineri ile 5.720 anne ve anne adayına ulaşılmıştır" diye konuştu.

"ANNELERE ULAŞIYORUZ"

İzmir Emniyeti'nce 2021 yılında 24 bin 859 operasyon gerçekleştirildi. 28 bin 947 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 1.440 kişi tutuklandı, 1.031 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda 26 ton 160 kilo gram kimyasal (asetil klorür hidrolik asit), 324 kilo 302 gr. esrar-skank, 118 kilo 510 gr. metamfetamin, 77 kilo 213 gr. sentetik kannabonid (bonzai vb.), 10 kilo 714 gr. kokain, 6 kilo 220 gr. eroin, 497.541 adet sentetik ecza, 52.885 adet ecstasy, 7.253 adet captagon ele geçirildi.

EKSTRA TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan, Konak'ta uyuşturucu ticaretinin en yoğun olduğu mahalleler tespit edilerek 81 sabit nokta 45 yaya devriyle ile başlatılan Narko- Alan Projesi, 24 saat esasına göre 6 sabit noktada 350 personel ile görev alacak şekilde revize edildi. Narko- Alan Proje bölgesinde Narko-Terör, özel hareket, trafik, asayiş yunus timleri ve Narkotim ekiplerinin müşterek çalışması sağlanarak hareket kabiliyeti arttırıldı. Ayrıca yapılan şok uygulamalarla kentte uyuşturucu ile mücadelenin etkinliği arttırıldı.

NARKOTİK POLİSİNİN 2022 KARNESİ

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce 2022 yılının 01 Ocak-15 Nisan ayları arasında kent genelinde 7 bin 705 narkotik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 bin 131 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheli 465 kişi tutuklanırken, 376 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlar neticesinde; ● 446 kilo 224 gram esrar-skank, ● 28 kilo 141 gram metamfetamin, ● 22 kilo 040 gram sentetik kannabonid (bonzai vb.), ● 6 kilo 689 gram kokain, ● 1 kilo 780 gram eroin, ● 893.733 adet sentetik ecza, ● 4.124 adet ecstasy, ● 491 adet captagon, ● 193 adet ruhsatsız tabanca, ● 73 adet uzun namlulu silah/ruhsatsız tüfek, ● 2.946 adet tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

JANDARMADAN 231 OPERASYON

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ise, 2022 yılının 01 Ocak-15 Nisan ayları arasında kent genelinde 231 narkotik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 405 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheli 36 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon neticesinde; ● 6 kilo 582 gram esrar-skank, ● 669 gram metamfetamin, ● 23 gram sentetik kannabonid (bonzai vb.), ●1.042 adet sentetik ecza, ● 209 kök kenevir bitkisi, ● 12 adet ruhsatsız tabanca, ● 6 adet uzun namlulu silah/ruhsatsız tüfek, ● 219 adet tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

FATİH ŞENDİL