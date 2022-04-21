Ece melek oldu kardeşi savaşıyor

Belçika'da yaşayan Mercankaya ailesi, tatile geldikleri memleketlerinde çifte acı yaşadı. Didim'deki yazlıklarına giden aile İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra yolda rahatsızlandı. Anne Hasret Mercankaya, 6 yaşındaki Ece ve 4 yaşındaki Ege hastaneye kaldırıldı. Minik Ece 5 günlük yaşam savaşını kaybetti, küçük kardeşi ise yaşam savaşı veriyor. Tatilleri kabusa dönen Mercankaya ailesinden anne Hasret Mercankaya'ya da kızının ölümünden 3 gün önce göğüs kanseri teşhisi koyulduğu öğrenildi.

ANNEYE KANSER TEŞHİSİ

Kızlarının ölümü ile büyük acı yaşayan Mercankaya ailesinin olaydan 3 gün önce hastalık haberiyle sarsıldığı da öğrenildi. Anne Hasret Mercankaya'ya göğüs kanseri teşhisi koyulduğu belirtilirken, kızını da kaybeden annenin gözyaşları yürekleri dağladı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa için memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende güçlükle ayakta duran Cihan ve Hasret çiftçi sıklıkla çocuklarının tabutu başına gelerek öptü. Minik Ece, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

MİNİK EGE MAKİNEYE BAĞLI

Yaşadıklarını anlatan baba Cihan Mercankaya, "Didim'e dönerken alışveriş merkezinde bir restoranda yemek yedik. Kızım, oğlum ve eşim yolda kusmaya başladı. Didem Devlet Hastanesi'nin aciline götürdüm. 3-4 defa gittim, baktılar geri gönderdiler. Sonra kızım fenalaşınca Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderdiler. Orada hemen yoğun bakıma aldılar, kızım 12 saat sonra öldü. 4 yaşındaki oğlum Ege de da şu an aynı şekilde 35 saatten beri makinelere bağlı" dedi.

"KIZIM SAPASAĞLAMDI"

Feryat eden baba Cihan Mercankaya, "Yolda onlar karnıyarık yedi. Ben patatesli köfte yedim. Bana bir şey olmadı. Başka bir şey de yemedik. Söke yolunda rahatsızlandı kızım, hanımım, oğlum. Hanıma antibiyotik verdiler, o kurtuldu. Hiçbir hastalığı yoktu, sapasağlamdı canım kızım" diye konuştu. Kızının ölümünden sorumlu olanların bulunmasını isteyen baba Cihan Mercankaya, şikayetçi olacaklarını söyledi.

NERMİN UÇTU