  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Husumet cinayetinde bir kişi tutuklandı

Husumet cinayetinde bir kişi tutuklandı

21.4.2022

Husumet cinayetinde bir kişi tutuklandı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, Şeyhmus Çekin'in (24) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olay 15 Nisan'da Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D. husumetli oldukları Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı.

Kavganın ardından evlerine giden baba-oğul pompalı tüfeği alıp, tekrar olay yerine geldi. Ercan D, pompalı tüfeği Çekin'e doğrultarak ateşledi. Çekin yaralanırken, baba-oğul olay yerinden kaçtı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA