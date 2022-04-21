Husumet cinayetinde bir kişi tutuklandı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, Şeyhmus Çekin'in (24) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olay 15 Nisan'da Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D. husumetli oldukları Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı.

Kavganın ardından evlerine giden baba-oğul pompalı tüfeği alıp, tekrar olay yerine geldi. Ercan D, pompalı tüfeği Çekin'e doğrultarak ateşledi. Çekin yaralanırken, baba-oğul olay yerinden kaçtı.