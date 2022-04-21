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Haberler İzmir İzmir Şehir Hastanesi Ekim’de tamamlanacak

İzmir Şehir Hastanesi Ekim’de tamamlanacak

21.4.2022

İzmir Şehir Hastanesi Ekim’de tamamlanacak
İZMİR'DE temeli 2013 yılında atılan, inşaat çalışmaları 2016'da başlanan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesinin açılış tarihi, Ekim ayı olarak belirlendi. Yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon TL olan ve 622 bin 530 metrekare arsa üzerinde, 573 bin 546 metrekare toplam inşaat alanına sahip hastane hakkında AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır bilgi verdi. Nasır, 2 bin 60 yataklı inşaat çalışmalarının yüzde 86 oranında tamamlandığını ve ekim ayında hastanenin hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
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