Skandalların Başkanı Günel’e ‘istifa et’ ayarı

Kuşadası'nda gazeteci Ergün Poyraz'ın Belediye Başkanı Ömer Günel'in kendisine yakın firmalara ihale vererek, yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları büyük yankı uyandırdı. Poyraz verdiği demeçlerin ardından evinin önünde saldırıya uğrayınca, olaya İçişleri Bakanlığı el koydu ve soruşturma başlattı.

YA İSTİFA YA İHRAÇ SEÇENEĞİ

Tüm bu gelişmeler sonrasında Günel'in Ankara'ya giderek iddialarla ilgili parti disiplininde savunma yaptığı kaydedildi. Başkan Günel'in CHP'den ihraç edileceği iddiaları ilçede bomba etkisi yarattı. Günel'in savunmasını alan parti üst yönetiminin, Kuşadası Belediyesi'nce ihalelerin verildiği söz konusu şirketin terörle ilişkilendirilmesi nedeniyle belediye yönetimine kayyum atanma ihtimalini göz önünde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Günel'i görevden alma fikrine, partiye zarar vereceği nedeniyle sıcak bakmayan CHP üst yönetiminin, önümüzdeki günlerde Günel'den partiden ve başkanlık görevinden istifa etmesini isteyeceği öğrenildi. Başkan Günel, bu çağrıya olumsuz yanıt vermesi halinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ihale yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Başkan Ömer Günel'le bizzat görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Ergün Poyraz'a yapılan saldırıdan duyduğu memnuniyetsizliği Günel'e ilettiği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelediği ihale dosyalarıyla ilgili başkandan geniş kapsamlı bilgi aldığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca iddiaların ardından isimleri gizli tutulan 3 parti yöneticisini görevlendirip Kuşadası'nın nabzını tutturduğu ifade ediliyor. Kuşadası'nda yaşayan vatandaşların da ihale yolsuzluğu iddialarından rahatsız olduğu ve Günel'in görevi bırakmasını istedikleri belirtiliyor.

EVRAK PARASI DUDAK UÇUKLATTI

KUŞADASI Belediyesi'nin PKK/KCK ile ilişkisi olan firmaya verdiği ve hayali olduğu ileri sürülen 750 tonluk mıcır taş ihalesiyle ilgili 16 bin 625 sayfa savunma hazırladığı ortaya çıktı. Bu ihaleyle ilgili 30 Mart'ta dilekçe ile başvurup bilgi talebinde bulunan gazeteci Ergün Poyraz'ın saldırıya uğradıktan 3 gün sonra belediye tarafından talebine yanıt verildiği, istediği bilgileri içeren evraklar için kendisinden 415 bin 625 lira istendiği, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan imzasıyla gönderilen yazıyla belgelendi. Bilgi talebine karşılık kendisinden yüklü miktarda para istenmesi karşısında şaşkına dönen Poyraz, belediyenin ilgili yazısını İçişleri Bakanlığı müfettişlerine teslim etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI