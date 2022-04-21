Zamma itiraz eden kiracı sokağa atıldı

İZMİR Karşıyaka'da iddiaya göre bir ev sahibi, kiracısına yüzde 100'e yakın zam yapmak istedi. Buna itiraz eden kiracı Esat Bülbül, haberi olmadan evden çıkarıldı. Tüm eşyaları evde kalan Bülbül, sitenin güvenliğinden bile içeri giremediğini, eşyalarını alabilmek için 11 aydır hukuk mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

KİRAYI YÜZDE 100 ARTIRDI

İLGİNÇ olay, Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde meydana geldi. 2020 yılının Haziran ayında bir emlakçıdan eşyalı ev tutan Esat Bülbül, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

Bülbül, iddiaya göre kira sözleşmesini imzalarken farkında olmadan "tüm eşyalarını alıp taşındığı"na dair yazının yer aldığı tahliye teslim tutanağını da imzaladı.

GÜVENLİKTEN GEÇEMEDİ

Bir yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamayan Bülbül, ev sahibi 2 bin 700 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkarmak isteyince duruma itiraz etti. TÜFE oranını hesaplayarak 3 bin 100 lira kira ödeyebileceğini belirten Bülbül, bu süre zarfında ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadı. Evde olduğu bir gün, beklediği misafirin kendisini arayıp "Sen taşınmışsın" demesiyle büyük bir şok yaşayan Bülbül, site güvenliğine giderek evden taşınmadığını anlatmaya çalıştı. Ancak Bülbül, güvenlik bariyerinin üzerine kapanmasıyla pantolon ve gömlekle dışarıda kaldı. Karakola gidip durumu anlatmaya çalışan Bülbül, evine geri döndüğünde ise sitenin güvenliğinden bile geçemedi. 189 kalem şahsi eşyasının hala evde olduğunu söyleyen Bülbül, bunu ispatlamak için 11 aydır hukuk mücadelesi veriyor.