15 aydır aranan cinayet zanlısı yakalandı

İZMİR Menemen'de yaşayan 86 yaşındaki Yıldırım Ekinci, 15 ay önce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay üzerine jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 15 ay boyunca olay yeri yakınında bulunan güvenlik kameralarını inceleyip delilleri toplayan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.A, çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. İ.A. ifadesinde geçmişten gelen bir husumet nedeniyle Ekinci'yi öldürdüğünü söyledi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, cinayet zanlısı İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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