Bir kooperatifin başkanı daha CHP’li çıktı/ Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif görüntüsü altında örgütlenen işadamlarına Örnekköy ve Gaziemir'deki kentsel dönüşüm işlerini vermesiyle ilgili tartışma büyüyor. Gaziemir'deki kooperatifin başkanı Serdar Deniz'in, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a çok yakın bir isim çıktığını yazdık. Örnekköy'deki iş insanları kooperatifinin başkanı Şenol Aslanoğlu da CHP'li çıktı.

Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz yerel seçimde Balçova Belediye Başkan aday adayı olmuş ancak gösterilmemiş. CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun da bir dönem yoldaşı olan ve CHP'den meclis üyeliği de yapan Aslanoğlu'nun iş güvenliği şirketi geçtiğimiz yıllarda birçok CHP'li belediyeye hizmet vermiş.

ERHAN GÜLENÇ