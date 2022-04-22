İzmir’de hırsızın akılalmaz oyunu! Tuvalete diye kalkıp, çaldı kaçtı

"KENDİSİNİN PROFESYONEL BİR DOLANDIRICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan B.T.'nin Avukatı İsa Yalçın, "Müvekkilim İzmir'de araç alım satım işiyle uğraşıyor. Kendisi lüks bir aracını satmak için internete ilan verdi. İlan üzerinden bir kişi müvekkilime ulaşıyor ve arabayı görmek istiyor. Müvekkilim de arabayı alıcı gibi gözüken kişiye göstermek için gidiyor ve burada arabayı görüyorlar. Bu kişi arabayı inceledikten sonra, pazar günü noterlerin kapalı olmasından dolayı pazartesi günü aracı satın alacağını söylüyor. Pazartesi günü yeniden buluştuklarında, daha sonra yanlarına gelen bir kadın geliyor ve medikal ürün satışı yaptığını belirten sözde alıcının müşterisi olduğunu söylüyor. Daha sonra bu kişi arabayı almadan önce oto yıkamacıya götürmek istediğini söylüyor ve müvekkilim aracın anahtarını oto yıkamacıya veriyor. Daha sonra da üçü birlikte restorana giderek bir şeyler içiyorlar. Kısa zaman sonra arabayı almak istediğini söyleyen şahıs, tuvalete gitmek istediğini söyleyerek dışarı çıkıyor.

Daha sonra da oto yıkamacıya giderek aracın anahtarını alıp, otomobille birlikte kayıplara karışıyor. Bir süre sonra da müvekkilim şüpheliye ulaşamayınca oto yıkama dükkanına gidiyor ve orada otomobilinin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine ihbar ediyor. Bu kişinin bir dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu iddiası hakim. Daha sonra sosyal medyada verilen ilanlardan yola çıkarak şans eseri otomobil Bornova ilçesinde güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde bulunuyor. Daha sonra polis ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Şu an için kimliği belirlenmedi; ancak yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Kendisinin profesyonel bir dolandırıcı olduğunu düşünüyoruz; çünkü gezip dolaştığı yerlerde, müvekkilimin arabayı gösterdiği yerlerde daha önce keşif yapmış ki, hiçbiri kameranın olduğu yerler değil. Şans eseri otomobil kurtarıldı; ancak şüpheli hala aranıyor" açıklamasında bulundu.