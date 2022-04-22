İzmirli kadınlar kansere karşı pedala bastı

İZMİR Bergama'da 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk (50), hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla arkadaşı Arzu Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı. Aydın Efeler'de mola veren iki arkadaş, kanser hastalarına stresten uzaklaşmaları için bisiklet kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Bisiklet sevdalısı Aydınlı kadınlar tarafından karşılanan Aktürk ve Elibol, turlarını 3 ayda tamamlamayı planladıklarını söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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