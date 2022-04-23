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Haberler İzmir Babası ve babannesini dövüp sosyal medyada paylaştı! İzmir'de kıskıvrak yakalandı

Babası ve babannesini dövüp sosyal medyada paylaştı! İzmir'de kıskıvrak yakalandı

İzmir Narlıdere'de yaşanan korkunç olayda babası ve babaannesini dövüp o anları sosyal medya hesabından paylaşan kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada yayınlanmasının ardından hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekmişti.

İHA

23.04.2022, 13:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 13:42

Babası ve babannesini dövüp sosyal medyada paylaştı! İzmir’de kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Şüpheliyi görüntülerden tespit eden polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.



Narlıdere ilçesinde yaşayan bir kişi, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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