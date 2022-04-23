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Haberler İzmir Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya ağır darbe! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında 50 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23.04.2022, 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 13:40

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya ağır darbe! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde süren Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında 50 YPG-PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DÜNDEN BUGÜNE KADAR 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu saldırıların ardından meşru müdafa kapsamında karşılık verildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları ile operasyonlar neticesinde dünden bugüne kadar 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TSK, ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADI, BIRAKMAYACAK"
Türk Silahlı Kuvvetleri başlatılan operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri şimdiye kadar tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında misliyle karşılık verilecek ve TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir."

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