İzmir’de renkli 23 Nisan etkinliği

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Konak Kazım Karabekir Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından folklor gösterileri sergilenirken, etkinlikte 'Ego' isimli köpek yaptığı şovlarla büyük alkış topladı.

'EN MUTLU EDEN ŞEY'

ÇOCUKLAR için etkinlik alanında fen atölyesi, boncuk yapım atölyesi, masal atölyesi gibi stantlar kurulurken öğrenciler için robot gösterisi, bilişim etkinliği, yeniçeri kostümleri tanıtımı, illüzyon gösterisi yapıldı. Programda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bizi en çok mutlu eden şey iyi yetişmiş genç nüfusumuzdur. Bu manzarada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de katıldı.

■ METİN BURMALI