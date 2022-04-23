Kaza yerine koşan baba büyük acı yasadı

İZMİR Torbalı'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Fren sesini duyup olay yerine koşan baba, ölenin kendi oğlu olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Acı olay İzmir-Aydın Karayolu'nda meydana geldi. Gazi Boyraz, 7 yaşındaki oğlu Yusuf Boyraz'ı alarak oto lastik tamirciliği yaptığı dükkanına geldi. Bir süre sonra lastik tamiri için gelen müşteriyle ilgilendiği sırada fren sesini duyan Gazi Boyraz, kaza yerine koşunca hayatının şokunu yaşadı. Yerde kanlar içerisinde yatan oğlunu gören Gazi Boyraz, sinir krizleri geçirdi. Küçük Yusuf'un işyerinin karşısında bulunan evine geçerken bir otomobilin altında kaldığı öğrenildi.

■ ÖMER DUR