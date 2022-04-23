Koltuk zengini CHP’li kadınlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine CHP'lilere bol keseden gelir yaratıldığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nde encümen üyesi olarak görev yapan Nilüfer Bakoğlu Aşık, bunun yanında Büyükşehir'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Deprem ve Afet Komisyonu'nda da üyelik yapıyor. Bununla da yetinmeyen Nilüfer Bakoğlu Aşık, Karşıyaka Belediyesi'nde ise İmar, Deprem Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları üyesi. Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi'nden Sağlıklı Kentler Birliği'ne de asil üye. Aşık'ın toplamda 6 farklı koltuğu bulunuyor.



Nilüfer Bakoğlu Aşık

YEŞİM HANIM 5 KOMİSYONDA

Yeşim Tekoğlu ise, Büyükşehir'de hem encümen üyesi, hem de Kooperatifler, Aile ve Çocuk ile İklim Değişikliği Komisyonlarında üye. Nilüfer Bakoğlu Aşık gibi Yeşim Tekoğlu da koltuk sayısını artıranlardan birisi. Kendisi Bayraklı'da da, Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yapıyor. Büyükşehir'de İmar Komisyonu ayda 10 kez toplanırken, diğer komisyonlar da 5 kez toplanıyor. Alınan bilgiye göre her toplantı başına komisyon üyelerine 500'er lira ödeniyor.



Yeşim Tekoğlu

2 KOMİSYONDAN 3 BİN LİRA

Bu durumda Nilüfer Bakoğlu Aşık, encümen toplantıları için ayrı ücret alırken Büyükşehir'deki bu 3 komisyon üyeliği için 7 bin 500 lira elde ediyor. İlçe belediyelerinde de yine imar komisyonu ayda 10, diğer komisyonlar ise 5 kez toplanıyor. Toplantı başı ücret ise, 300 lira. Aşık, burada da encümen üyesi olarak ayrı para alıp üyesi olduğu iki komisyon için de aylık 3 bin lira alıyor. Tekoğlu da yine Büyükşehir'de encümenden ayrı para kazanıp üyesi olduğu 3 komisyondan da aylık gelir elde etmesi dikkat çekiyor.

ERHAN GÜLENÇ