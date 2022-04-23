Yatak olmadığı için bataktan çıkamıyorlar

İzmir uyuşturucu kullanımı ve yakalama oranlarında birinci sırada yer alırken kentte, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi gördüğü merkezlerdeki yatak sayısının yeterli olmadığı ortaya çıktı. Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) hizmeti veren Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yatak, Buca'da bulunan Yataklı Çocuk, Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nde (ÇEMATEM) 12 yatak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki madde bağımlılığı biriminde ise 15 yatak olduğu belirlendi.

TEKRAR BAŞLIYORLAR

AMATEM'de yatak sayısının 200- 300 arasında olması gerektiği belirtilirken, isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi tedavi olmak isteyen gençlerin kendilerini arayarak yatak bulmaları için torpil istediklerini söyledi. Bağımlıların ayakta tedaviyle birkaç gün dayanabildiklerini söyleyen yetkili, "Bu gençler, yaşadıkları ortam ve mahalle nedeniyle tekrar uyuşturucuya başlıyor. Bu yüzden ayakta tedavi uyuşturucu ile mücadelede yeterli cevabı vermiyor" dedi.

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Aydın, Muğla, Manisa illerinden de zaman zaman hasta sevk edildiğini belirten AMATEM Servis Sorumlusu Dr. Başak Bağcı Küçükkarakurt, "Yatak kapasitesi kadar personel sıkıntısı da yaşanıyor. AMATEM'de çalışmak zor, o yüzden hekim başta olmak üzere normal personel bile çalışmak istemiyor. Dönüşümlü hekim çalışıyor, bu da sağlıklı değil" dedi. Bağımlı bir gencin adını vermek istemeyen annesi, kendi kızı dahil yüzlerce gencin ve insanın yatakta kontrol altına alınabilmek için bazen aylarca sıra beklediğini belirterek, "Polisten bile torpil yapıp bizi sıraya hızlı alması için yardım istedik. Özellikle sentetik haplardan dolayı çok sayıda genç tek tek eriyor. Çok sayıda aile yatış randevusu alabilmek için telefonda bekliyor. Merkezler de çaresiz olduklarını çünkü yatak olmadığını söylüyorlar. Yatak da, hekim de yetmez. Bağımlılık ile mücadelede satıcılara caydırıcı cezaların artması şart" diye konuştu.



'EN ÖNEMLİ FAKTÖR ÇEVRE'

YATAKLI hasta haricinde günde 80-90 hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Dr. Başak Bağcı Küçükkarakurt, "Madde bağımlılığında çevre en önemli faktör. Fiziksel bağımlılık adına bize gelen hastalar arasında yaş ortalaması en çok 18-24 arası. Madde kullanımı bir hastalıktır ve tekrarlayabilir. O yüzden tedavi kadar eğitim bilgilendirme de çok önemli" diye konuştu.



'KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ'

GEÇTİĞİMİZ günlerde Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamalarda zehir tacirlerine kenti dar edeceklerini ve uyuşturucu satıcılarının kökünü kazıyacaklarını dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yatak sayısının artırılması için düğmeye bastıklarını söyledi. Köşger, Valilik olarak ilk etapta Tepecik'te 26 yataklı yeni bir bölüm kazandıracaklarını söyledi.

FATİH ŞENDİL