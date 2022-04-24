Carettaların annesi Kaptan June öldü

MUĞLA Dalyan'da yaşayan ve 'Caretta Carettaların Annesi' olarak bilinen İngiliz çevreci June Haimoff, 100 yaşında organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 yıl önce teknesiyle geldiği Dalyan'a hayran kalan ve buraya yerleşip, bir barakada yaşamaya başlayan June Haimoff, beldenin tanıtımı ve caretta carettaların korunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Kumsalda yapımına başlanan otel inşaatının durdurulması için verdiği mücadele ile, Türkiye ve dünya kamuoyunda tanınan Haimoff, dönemin Başbakanı Turgut Özal ile görüşerek Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynamıştı. Kaptan June'nin cenazesi, Dalyan'da adını taşıyan sokaktaki evden alınarak Köyceğiz'in Çandar köyünde Hıristiyan mezarlığında toprağa verildi.

■ ÖMER KUNDAKÇI