Kumar baronu 50. baskında da yakalanmadı

İzmir'in Bornova ilçesinde meşhur 'Kolpaçino' filmindeki 'İçerisi Şampiyonlar Ligi' repliğinin duvarında asılı olmasıyla tanınan kumarhaneye 50. operasyon önceki gece yapıldı. Her baskından sonra mühürlenen, ancak kısa süre sonra yeniden faaliyete geçen kumarhane son olarak önceki akşam 23.00 sıralarında basıldı. Tombala oynarken suçüstü yakalanan 51 kumarbaza 100 bin liraya yakın para cezası kesilirken, bir asker kaçağı da yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bornova'ya kumarhane merkezi Las Vegas'a atıfta bulunarak Borvegas dedirten patronun kimliğini tespit için özel çalışma başlattı. Mardinli olduğu ve dört ortağı olduğu bilinen patronun isminin yakalananlar tarafından kesinlikle açıklanmaması, operasyonlardaki gizemi arttırıyor. Baskınlardaki ilginç bir detaya ise Yeni Asır ulaştı. Operasyonda yakalananların bir çoğunun İzmir'in uzak ilçelerinden özel araçlarla getirildiği, bunun yanı sıra Balıkesir, Uşak, Aydın ve Muğla gibi çevre illerden bile kumar oynamaya gelenler olduğu tespit edildi. Kumarbazların kendi aralarında "Lasvegas'a değil, Bornova'ya kumara" diye konuştukları bile öğrenildi.

FATİH ŞENDİL