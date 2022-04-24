Sandıktaki çeyizler tabloya dönüstü

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan yüzde 85 görme engelli Ruhi Doğramacı (60) ile işitme engelli eşi Mukaddes Doğramacı (50), çeyiz sandığındaki el işlemeleri ve yazmaları tuval üzerinde yeniden tasarlayıp tabloya dönüştürüyor. Salgın döneminde evlerinin bir bölümünü resim atölyesine çeviren çift, hazırladıkları tablolarla engelli bireylere destek olmak amacıyla 2 sergi açtı. Jüt ipiyle (liften yapılan ip) yapılan örgüyü önce tuvalin kenarlarına işleyen çift, orta kısma el işi ve yazmaları yerleştirdikten sonra da çeşitli süslemelerle tablolarını tamamlıyor.