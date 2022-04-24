  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Sandıktaki çeyizler tabloya dönüstü

Sandıktaki çeyizler tabloya dönüstü

24.4.2022

Sandıktaki çeyizler tabloya dönüstü

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan yüzde 85 görme engelli Ruhi Doğramacı (60) ile işitme engelli eşi Mukaddes Doğramacı (50), çeyiz sandığındaki el işlemeleri ve yazmaları tuval üzerinde yeniden tasarlayıp tabloya dönüştürüyor. Salgın döneminde evlerinin bir bölümünü resim atölyesine çeviren çift, hazırladıkları tablolarla engelli bireylere destek olmak amacıyla 2 sergi açtı. Jüt ipiyle (liften yapılan ip) yapılan örgüyü önce tuvalin kenarlarına işleyen çift, orta kısma el işi ve yazmaları yerleştirdikten sonra da çeşitli süslemelerle tablolarını tamamlıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA