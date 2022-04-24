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Haberler İzmir Seferihisar'da mandalina üreticileri avokadoya yöneliyor

Seferihisar'da mandalina üreticileri avokadoya yöneliyor

İzmir Seferihisarlı üreticiler, mandalina yerine avokadoya yöneliyor. İlçede son dönemde mandalina ve zeytin ağaçlarının yerini avokado ağaçları almaya başladı.

İHA

24.04.2022, 10:46

Seferihisar’da mandalina üreticileri avokadoya yöneliyor

İzmir Seferihisar'ın Ürkmez bölgesindeki yetiştiriciler, mandalina bahçelerinin içine avokado ağaçları dikti. 10 dönüm ile başlayan ekim işlemi 50 dönüme kadar çıktı. Ürkmez'in en büyük mandalina yetiştiricilerinden olan Soner Değerli, avokadonun mandalina kadar masraflı olmadığını belirterek "Bölgemiz zeytin ve mandalina cennetidir. Mandalinanın bakım fiyatlarının yüksek olması bizleri avokado üretime yöneltti.

Avokado diken arkadaşlar sonuçtan gayet memnun. Seferihisar bölgesinde artık avokado ağacı sık rastlanan bir ağaç olacaktır" dedi. Seferihisar'ın iklimine uygun olan avokado, fidan olarak dikilmesinin ardından 3 yıl meyve vermeden sadece suya ihtiyaç duyuyor. Ürkmez'de diğer üreticilerin de avokadoya yönelmesi bekleniyor.

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