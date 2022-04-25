Ağaç düşmanları Buca’da işbaşında

Buca'nın Çamlıkule Mahallesi'nde bulunan Mehmet Erenler Parkı'nın yanı başına metro inşaatı için şantiye kurulduktan sonra çevredeki ağaçların başına gelmeyen kalmadı. Buca Metrosu ihalesini alan taşeron firmanın, Büyükşehir Belediyesi'ne ait afişlerle süslediği şantiyenin dibindeki onlarca yıllık 16 ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle kurumaya başladı.

YILLARCA SORUN YAŞANMADI

Kuruyan ağaçlar için zaman kaybetmeden harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, parkta bulunan 16 ağacı tek tek kökünden kesti. Vatandaşlar, ağaç katliamına tepki gösterirken, yetkililer "Parktaki ağaçların kuruduğunu tespit ettik. Bu nedenle tehlike arz ettiği için kesmek zorunda kaldık" dedi. Çevre sakinleri ise onlarca yıldır sağlam duran ağaçların şantiye alanının kurulmasından sonra kuruduğunu belirterek, "Metro çalışmaları öncesi bazı ağaçların bilinçli kurutulduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlarca yıl sağlam duran ağaçlar kısa sürede nasıl kurudu bir anlam veremiyoruz" diye konuştu.

BU NASIL BİR ÇELİŞKİ BAŞKAN!

MHP Buca İlçe Başkanı Bahadır Altınkeser ise, çevredeki vatandaşlardan kesilen ağaçların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından götürüldüğünü ifade ederek CHP'li Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Altınkeser, "Bakın bu park bölgede yaşayan vatandaşların ve çocuklarının keyifli vakit geçirdikleri, ağaçların gölgesinin altında huzur bulduğu, yeşiline baktığında esenlik hissettiği bir yerdi. Ta ki ağaçlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilinceye kadar. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kısa süre önce Buca Cezaevi'nin yeşil alan olarak değerlendirilmesi konusunda hükümet yetkililerine çağrıda bulunmuştu. Sözde çevreci Soyer bir yandan cezaevinin yeşil alan olması için tweet atıp çağrıda bulunuyor, diğer yanda da Buca'nın farklı bölgesinde ağaç katliamı yapıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedi.

METİN BURMALI