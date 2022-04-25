AK Partili Hamza Dağ: Menemen’e huzur geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı. Şenlikler çerçevesinde Menemen Belediyesi'nin çocuklar için ilçeye kazandıracağı 20 halı sahadan ilkinin temeli Çukurköy'de atıldı. Temel atma törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Artık Menemen'de menfaat değil, hizmet için can atan bir yönetim var. Menemen'e her geldiğimde huzur görüyorum" dedi. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise, "Burada en önemli amacımız, gençlerin kötü alışkanlıklara karşı, spor yapmalarını sağlamak. 20 halı sahamızı 150 gün sonra açacağız" diye konuştu.