  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de kağıt depolama alanında yangın

İzmir’de kağıt depolama alanında yangın

İzmir’in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde yangın çıktı. Depolama alanında bulunan atık kağıt balyaları nedeniyle hızla yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA

25.04.2022, 20:52

İzmir’de kağıt depolama alanında yangın

Yangın saat 19.30 sıralarında TOKİ Mahallesi, Bekleme mevkisinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan atık kağıt balyaları nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Depolama alanında işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA