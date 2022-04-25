İzmir’de kağıt depolama alanında yangın

Yangın saat 19.30 sıralarında TOKİ Mahallesi, Bekleme mevkisinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AKS 110 ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depoda bulunan atık kağıt balyaları nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Depolama alanında işçilerin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.