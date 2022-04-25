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Haberler İzmir Kaan Efe seferberliği! Tek bir mesaj bir ömür demek

Kaan Efe seferberliği! Tek bir mesaj bir ömür demek

10 aylık SMA Tip 1 hastası Kaan Efe’nin tedavisi için İzmir’in Kınık, Bergama, Dikili ilçelerinde seferberlik başlatıldı. Yardım etkinlikleri sayesinde, tedavi için gereken 32 milyon liranın 6 milyonu toplandı. Vatandaşlara “KAAN EFE” yazıp 6201’e mesaj göndererek bağışta bulunma çağrısı yapıldı

25.4.2022

Kaan Efe seferberliği! Tek bir mesaj bir ömür demek

Ailesiyle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan SMA TİP 1 hastası 10 aylık Kaan Efe Şanal bebeğin yaşatılması için İzmir'in kuzey ilçeleri Kınık, Bergama, Dikili merkezli büyük bir seferberlik başlatıldı. İlçe belediyelerinin de katıldığı "Kaan Efe'ye nefes ol" seferberliğinde 100'e yakın gönüllü çalışıyor. İlçelerde pazar yerleri gibi kalabalık alanlara Kaan Efe için stantlar kurulup bağış toplanıyor.

BİR GÜNDE 600 BİN LİRA
Ayrıca sosyal medya üzerinden Işın Karaca, Hadise gibi ünlülerin de paylaşımlarıyla destek verdiği yardım geceleri düzenleniyor. AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in organize ettiği yardım etkinliğinde sadece Kınık'ta bir günde 600 bin lira toplandı. Bu arada Valilik onaylı yardım kampanyasında tüm operatörlerden "KAAN EFE" yazılıp 6201'e mesaj göndererek Kaan Efe'ye bağışta bulunulabiliyor.

'ELE ELE BAŞARACAĞIZ'
Kaan Efe'nin 10 aylık olduğunu ve bu hastalığın 18-24 ayı geçen bebeklerde daha zor bir şekilde tedavi edilebildiğini ifade eden Doğruer, "Zamanla yarışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü tedavi çalışmalarının yanı sıra Kaan Efe'nin ABD veya Dubai'de gen transferi tedavisinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bunun için gerekli 32 milyon liranın 5'te biri yani yaklaşık 6-6.5 milyon lirası toplandı. Kalan rakamı da zaman çok ilerlemeden toplamamız gerekiyor. Tüm İzmir ve Türkiye olarak Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız" dedi.

KAAN EFE BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA
BAŞKA Doğruer, Bergama Devlet Hastanesi'nde çalıştığı dönemde birlikte çalıştığı Paşa Mercan'ın torunu olan Kaan Efe bebeği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde İZSU çalışanı annesi Mehtap ve bakkal işletmecisi babası Barış Şanal'la birlikte makamında ağırladı. Doğruer, makam koltuğunu Kaan Efe bebeğe teslim etti. Kaan Efe, kısa süreliğine de olsa temsili belediye başkanı oldu.

ERHAN GÜLENÇ

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