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Haberler İzmir ‘Ballı Mustafa’ maaşı bırakmadı- Kulağıma Gelenler

‘Ballı Mustafa’ maaşı bırakmadı- Kulağıma Gelenler

26.4.2022

‘Ballı Mustafa’ maaşı bırakmadı- Kulağıma Gelenler

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun bir yandan meclis üyelikleri ve vekillik görevi için ücret alırken diğer yandan Karşıyaka Kent A.Ş, İzmir Doğalgaz A.Ş. ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden maaş aldığını yazdık. Manşetimizin başlığı da, "Ballı Mustafa"ydı. Bizim haberlerimizin ardından Genel Merkez'in de devreye girmesiyle Mustafa Özuslu, Kent A.Ş'deki görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekilliği koltuğunu da kaybeden Özuslu, asıl 'ballı maaş' aldığı gaz şirketindeki koltuğunu ise bırakmamış. Özuslu, Başkan Tunç Soyer'i ikna ederek bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine yeniden getirilmiş...

ERHAN GÜLENÇ

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