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Haberler İzmir Bebeğin doğmasına izin vermediler

Bebeğin doğmasına izin vermediler

26.4.2022

Bebeğin doğmasına izin vermediler

İZMİR'DE e özel bir hastanede normal doğum sırasında başı gözükmesine rağmen, doktor ameliyathaneye gelmediği için bebeği tekrar rahime iten ebe N.G. ile doktor O.G.T. hakkında açılan davanın duruşması, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Yargıtay'ın görüşüne katılan mahkeme, alanında uzman bilirkişi heyeti oluşturulmasına ve olayın detaylı bir şekilde araştırılmasına karar verildi. Burak bebek 76 günlükken hayatını kaybetmiş, olayı soruşturan savcı, kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

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