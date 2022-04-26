İzmir İZSU su kesintisi 26 Nisan Salı! İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 26 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte 26 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 26 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
26.04.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KADRİYE
26.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, YAKAKENT
26.04.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
26.04.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
26.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır
KARABAĞLAR BARIŞ, SELVİLİ, GÜNALTAY, SEVGİ
26.04.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
26.04.2022 saat 10:55 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
26.04.2022 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TURGUT
26.04.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR BEYLER
26.04.2022 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE KETENCİ
26.04.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ALPKENT, ATATÜRK, YEDİ EYLÜL, YEMİŞLİK, KARŞIYAKA
26.04.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜVENDİK, DENİZLİ
26.04.2022 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.