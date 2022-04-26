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İzmir İZSU su kesintisi 26 Nisan Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacağı ve suların ne zaman geleceği araştırılıyor. İşte 26 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...