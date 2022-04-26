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İzmir'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Plastik atıkların yanmasıyla çıkan siyah duman gökyüzünü kaplarken, kentin çok sayıdaki noktasından görüldü.

AA DHA

26.04.2022, 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022, 14:55

İzmir’de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan polise ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ve kurumlara ait iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

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