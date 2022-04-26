İzmir’in kaza raporu: ölüm oranı arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün derlenen verilere göre, bu yılın 3 aylık döneminde 88 bin 845'i yerleşim alanında, 18 bin 905'i yerleşim alanı dışında olmak üzere 107 bin 750 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan 332'si ölümlü, 36 bin 690'ı yaralanmalı, 70 bin 728'i ise maddi hasarlı oldu, 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı. Kazalardan 11 bin 521'i yandan çarpma, 6 bin 702'si yayaya çarpma, 4 bin 246'sı yoldan çıkma, 4 bin 135'i devrilme, 3 bin 905'i ise arkadan çarpma olarak gerçekleşti. İzmir, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla ölümlü kazanın yaşandığı kent oldu.

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