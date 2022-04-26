İzmirli çocukların koruyucu melekleri

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ev hanımı Ümran Dırmık ve memur Ali Dırmık çifti, evlenmeden önce birbirlerine söz vererek koruyucu aile olmaya karar verdi. 2005 yılında biyolojik kızları Ece Dırmık'ı kucaklarına alan çift, 2015 ve 2020 yıllarında bir kız, bir erkek çocuğu, 2021 yılında bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi oldu.

Şu anda biyolojik kızları 17, diğerleri sırasıyla 13, 7 ve 6 yaşında olan dört çocuğuyla birlikte yaşayan aile, koruyucu ailelik sürecini anlattı. Ümran Dırmık, "Biyolojik kızımız 10 yaşına geldiğinde müracaatımızı yaptık. 2015 yılında ilk kızımıza kavuştuk. Çevremizdeki herkes onu çok sevdi. Kızların isteğiyle bir erkek çocuğunun daha koruyucu ailesi olmaya karar verdik. Oğlumuz bize katıldı ancak kısa bir süre sonra oğlumuzun evlat edindirme sürecine geçtiğinin haberini aldık" dedi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Oğullarının evlat edindirme sürecinde başka bir ailenin yanına yerleştiğini anlatan Dırmık, "10 ay birlikte yaşamıştık. Biz sürekli irtibat halindeydik. Oğlumuzun yokluğunda yaralarımızı sarmak için bir kız çocuğunun daha koruyucu ailesi olmaya karar verdik. 2021 yılında bir kızımız daha oldu. Çok kısa bir süre sonra oğlumuzun yuvaya geri döneceğini duyduk ve çok üzüldük. Biz tuttuğumuz eli bırakmadık ve tekrar koruyucu ailesi olduk. Çocuklarımızın hayata güvenle baktığını görmek, gözündeki ışığı görmek çok güzel. Artık biz büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Ali Dırmık ise "Biz sanatçı değiliz dünyaya bir eser bırakamayız ancak bir çocuğu sağlıklı bir şekilde yetiştirirsek dünyaya en güzel eseri bırakmış oluruz. Bu amaçla yola çıktık ve inşallah başarılı oluyoruzdur" sözleriyle duygularını anlattı.

ANNE BENİ BIRAKACAK MISIN!

İzmir'de 20 yıl önce görev yaptığı çocuk yuvasında, 2 yaşındaki Down sendromlu S.K. ile tanışan Fadime Akgül, 6 yıl yuvada ilgilendiği S.K'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Çocuk esirgeme kurumunda usta öğretici olarak görev yaparken ailesi tarafından kuruma bırakılan Down sendromlu S.K. ile 2002'de tanışan Akgül, görev yerinin değişmesi üzerine 2008'de kurumdan ayrılma kararı aldı. Akgül, 6 yıl boyunca ilgilendiği ve aralarında sıkı bir bağ oluşan S.K'den uzak kalmak istemedi. Evlilik arifesindeki Fadime Akgül, durumu nişanlısı Rıza Akgül ile paylaştı. Onun da isteğiyle koruyucu aile başvurusu yapan Fadime Akgül, 1,5 ay süren işlemlerin ardından S.K'nin koruyucu ailesi oldu.

Şu an 22 yaşında olan S.K'nin koruyucu aileliğini üstlenen çiftin daha sonra 2 çocukları dünyaya geldi. Fadime Akgül, görevinden ayrılma kararı aldığından çok üzüldüğünü belirten Akgül, şöyle konuştu: "Onunla 2 yaşında tanıştık. 8 yaşına kadar beraberdik. Çocuk yuvasından ayrılırken onun 'Anne beni bırakacak mısın?' demesi beni çok üzdü. Sonra eşimle birlikte onun koruyucu ailesi olmaya karar verdik. Aramızda çok güzel bir bağ oluştu. İki biyolojik, bir de kalben doğurduğum toplam üç çocuğun annesiyim" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK ÜÇTE

İZMİR'DEKİ koruyucu aile bilinci hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, "İzmir, koruyucu aile olma oranında iyi bir yerde. Türkiye'de sürekli ilk üçün içerisinde yer alıyoruz. Şu anda da 444 çocuğumuz koruyucu ailenin yanında bakılıyor. Bu noktada İzmir'in iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.